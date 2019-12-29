Преданная фанатка Ольги Бузовой потратила три миллиона рублей, чтобы стать похожей на кумира





В Сети пользователи стали публиковать снимки девушки, поразительно похожей на Ольгу Бузову. Сначала многие считали это просто совпадением, однако позже сама обладательница выдающейся внешности призналась, что очень хотела стать похожей на телеведущую, и ради мечты она потратила 3 миллиона рублей. Деньги фанатка отдала за операции и косметологические процедуры, чтобы хоть отдаленно напоминать своего на кумира.Тем не менее, вместо восхищения девушка в итоге попала под шквал критики. Хейтеры написали, что даже бесплатно добровольно не пошли бы на такие кардинальные перемены, отметив, что Ольга Бузова - не та звезда, на которую хочется походить. Имя свое поклонница певицы поспешила скрыть.