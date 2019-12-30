Лолита Милявская предстала перед поклонникам с белокурыми волосами

На своей странице в Instagram артистка Лолита Милявская показала новое творчество своих фанатов. Один из ее подписчиков, работая в фотошопе, преобразил знаменитость в блондинку. На фотографии можно увидеть у певицы белые длинные волосы, которые немного вьются, а также эффектный макияж и добрую улыбку.Лолита Милявская не смогла не поделиться снимком со своими подписчиками в Instagram. Образ певице приглянулся, но она написала, что в будущем такой эксперимент со своей внешностью ставить не будет.Такая внешность артистки понравилась не только подписчикам, но и знаменитостям. Елена Воробей написала, что она была "шокирована такой красотой", Николай Басков посчитал изображение "крутым", а Денис Клявер заметил - вокалистка шикарно выглядит в подобном образе.