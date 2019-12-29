В Татарстане сотрудники МЧС спасли на треснувшей льдине 40 человек





О чрезвычайной ситуации, произошедшей на участке от Атабаево до Макровки, сообщили представители регионального ГУ МЧС, опубликовав эту информацию на официальной странице ведомства в социальной сети "Вконтакте". По имеющимся данным, на треснувшей льдине отказались отрезанными от остального мира 40 человек, преимущественно рыбаки. Для их спасения специалисты применили специальную воздушную подушку и всех переправили на берег. Такие меры понадобились из-за протяжённости пробоины, длина которой составила пять километров. Спасательная операция прошла успешно, и в её ходе не произошло внештатных ситуаций. Отдельно отмечается, ни одному спасённому рыбаку не понадобилась помощь медиков после высадки на берег.Эксперты МЧС уже провели расследование и установили, что вызвало разрушение льда. По их словам, толстый слой лопнул из-за резкого подъёма воды в расположенном неподалёку водохранилище.