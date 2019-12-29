Участник проекта "Дом-2" Виктор Литвинов признался, что подрался с женихом Татьяны Мусульбес





Перед приходом на проект "Дом-2" Виктор Литвинов рассказал, что ему нужно было наладить свой бизнес, но теперь он может находиться в Периметре и строить отношения. Бизнесмен также поделился подробностями своего брака и встречи с новым избранником Мусульбес. Как отметил Литвинов, он уходил с четкими целями, однако после нескольких месяцев оказалось, что у Татьяны они совершенно другие. Скорее всего, отмечает мужчина, брюнетка попросту была не готова к семье и детям, хоть и боялась в этом признаться.Тем не менее, в мае уходящего года пара распалась, а свидетельство о разводе они получили только в начале ноября. Когда забирал свои вещи, отметил Виктор Литвинов, в съемной квартире, где они прежде жили с бывшей женой, она находилась уже со своим новым избранником. Мужчина не выдержал и решил поговорить с ним по-мужски. В итоге оба подрались, Литвинов несколько раз ударил молодого человека, который, по его мнению, просто труслив.В августе Виктор Литвинов полностью забрал все свои вещи, после чего стало легче общаться. Заходя в ЗАГС, добавил бизнесмен, он уже не чувствовал, что Мусульбес - его избранница, она попросту стала чужим человеком.