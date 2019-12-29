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Звезды "Дом-2" Марина Африкантова и Роман Капаклы проведут новогодние каникулы в Европе

В социальных сетях появилась информация о том, что Марина Африкантова и Роман Капаклы все свои новогодние праздники собираются провести в Европе. Они уже улетели из России и, скорее всего, свою поездку будут, как всегда, рекламировать в интернете.
Звезды "Дом-2" Марина Африкантова и Роман Капаклы проведут новогодние каникулы в Европе

Совсем недавно Марина Африкантова и Роман Капаклы в эфире шоу «Дом-2. Спаси свою любовь» занимались изучением чешского языка. После выяснилось, что на праздники супруги летят отдыхать в Прагу. Все хорошо знают, что Марина и Рома обычно в свои туры берут видеоператоров. Они постоянно делают отчеты со своих поездок, а также рекламируют их. Ребята все фото и видео на протяжении отсутствия на Поляне всегда публикуют в личном аккаунте Instagram.

Естественно, что теперь их семье начали завидовать, о чем постоянно пишут в социальных сетях. Стоит отметить, пока Марина Африкантова и Роман Капаклы едут путешествовать за счет рекламы, Алена Рапунцель в очередной раз летит отдыхать во Владивосток и потратить ей придется, как обычно, свои личные средства.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:40

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