“Чувствую себя Марлен Дитрих”: Дарья Мороз снялась в нижнем белье

Судя по подписи под снимком, поклонников ожидает целая серия кадров пикантной фотосессии. Актриса отметила, она давно хотела попасть в объектив именно этого фотографа.Впрочем, кардинальная смена образа знаменитости далеко не на всех произвела положительное впечатление. Некоторые откровенно раскритиковали Мороз за позирование в нижнем белье, отметив, что это выглядит не очень красиво из-за ее излишней худобы.