Собравшийся жениться на россиянке наследник Рокфеллеров оказался аферистом и гражданином Греции
Наследник Рокфеллеров Майкл Чарльз оказался обычным аферистом. Мужчина собирался жениться на россиянке и уже распланирован с ней свадьбу, однако та узнала об его обмане и установила, что он является гражданином Греции.
Майкл Чарльз Рокфеллер появился в России совсем недавно, но быстро смог стать настоящей звездой. Мужчина оказывался главным гостем на большинстве столичных инвестиционных и бизнес-конференциях, а также начал давать множество интервью. Себя молодой человек назвал прямым наследником династии Рокфеллеров. Вскоре он познакомился с россиянкой Ольгой Грищенко и у них завязались отношения.
В результате всего этого женщина тоже стала знаменитой и даже успела сняться в нескольких фотосессиях с Майклом Чарльзом Рокфеллером. Пара намеревалась отправится в отпуск в Норвегию и даже начала планировать свадьбу. Однако Ольга Грищенко неожиданно узнала горькую правду об избраннике. Россиянка получила сообщения от другой девушки – Виктории Петрофф. По ее словам, она тоже состояла в отношениях с этим мужчиной-аферистом.
Майкл Чарльз Рокфеллер одновременно обманывал обоих девушек. По словам Виктории Петрофф, ей он рассказывал, что Ольга Грищенко нужна ему только для пиара. В результате обе девушки узнали настоящее имя мошенника – Анастасиос Цалацанис, оказавшегося гражданином Греции. Сейчас обманщик не выходит на связь со "своими" женщинами, и чем закончится данная история, пока не известно.
Майкл Чарльз Рокфеллер появился в России совсем недавно, но быстро смог стать настоящей звездой. Мужчина оказывался главным гостем на большинстве столичных инвестиционных и бизнес-конференциях, а также начал давать множество интервью. Себя молодой человек назвал прямым наследником династии Рокфеллеров. Вскоре он познакомился с россиянкой Ольгой Грищенко и у них завязались отношения.
В результате всего этого женщина тоже стала знаменитой и даже успела сняться в нескольких фотосессиях с Майклом Чарльзом Рокфеллером. Пара намеревалась отправится в отпуск в Норвегию и даже начала планировать свадьбу. Однако Ольга Грищенко неожиданно узнала горькую правду об избраннике. Россиянка получила сообщения от другой девушки – Виктории Петрофф. По ее словам, она тоже состояла в отношениях с этим мужчиной-аферистом.
Майкл Чарльз Рокфеллер одновременно обманывал обоих девушек. По словам Виктории Петрофф, ей он рассказывал, что Ольга Грищенко нужна ему только для пиара. В результате обе девушки узнали настоящее имя мошенника – Анастасиос Цалацанис, оказавшегося гражданином Греции. Сейчас обманщик не выходит на связь со "своими" женщинами, и чем закончится данная история, пока не известно.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:03