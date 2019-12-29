Максим Фадеев встретит 2020 год на борту самолёта

Максим Фадеев признался своим подписчикам, что в этом году ему впервые в жизни предстоит отметить новогодний праздник не на земле, а в небе. У продюсера запланирован перелёт ночью, и в тот момент, когда куранты пробьют 12 раз, певец будет находиться высоко в облаках. Шоумен поинтересовался у своих поклонников, имеет ли кто-то из них столь необычный опыт. Тем не менее, судя по количеству положительных смайликов среди текста, исполнитель вовсе не печалится в связи с подобной перспективой, а напротив, рад новой возможности.Помимо этого хозяин микроблога решил порадовать фанатов и прикрепил к своему сообщению архивный снимок, сделанный в 2002 году на шоу "Фабрика звёзд-2". Фадеев с сожалением отметил, это было очень давно, чем вызвал ностальгические эмоции у пользователей Сети.