Экс-участница проекта "Дом-2" Мария Кохно пожаловалась, что у нее в Мексике распухла и очень болит грудь

Экс-участница проекта "Дом-2" и скрипачка Мария Кохно рассказала, что у нее заметно увеличилась грудь, причем видимых причин для этого не было. Девушка не беременна и не кормит грудью, однако ее сильно беспокоит боль. Осложняется ситуация тем, что уже на протяжении трех недель блондинка вместе с мамой находится в Мексике, куда отправились в отпуск. По вине турфирмы, Кохно и её родительница не смогли вовремя вылететь в Москву. Женщины уже больше недели ждут дешёвого перелёта, а пока вынуждены экономить на всём.Позаботилась о Марии Кохно и ее родительнице одна из поклонниц скрипачки, которая живет в США. Как рассказала звезда, на протяжении года они общались с ней в соцсети Instagram, но Маша Кохно даже не представляла, что когда-то сможет познакомиться с ней вживую. Женщина вместе с мужем прилетели из США, договорились в отеле, где Маша Кохно сыграла на берегу океана, а затем отправилась с мамой в дорогой ресторан. Блондинка очень благодарна своей спасительнице и Богу, за то, что смогла встретить настолько хороших людей.