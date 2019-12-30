Кети Топурия продемонстрировала свой дом, украшенный перед праздниками

В своем блоге Instagram Кети Топурия показала, как украшен ее дом перед новогодними праздниками, также вокалистка продемонстрировала невероятно красивую елку. Под постом артистка написала, что так украсить дом она сама бы не смогла, потому попросила помощи у дизайнера, преобразившего ее жилище.Панорамные окна для звезды отделали ветками из ели и шарами красного цвета, а на стол поставили элегантные подсвечники. Кети Топурия показала фотографию своим поклонникам, где видно, как она позирует в облегающем шелковом черном платье на бретелях, которое оголило ее спину.Подписчики написали много восхищенных комментариев Кети Топурии, а также поздравили ее с наступающими праздниками. Они отметили, что эффектный наряд подчеркнул красивую фигуру артистки.