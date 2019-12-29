АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вкусный праздник: ТОП-5 блюд на новогодний…
EUR 69.03 USD 62.03
Курс валют на 28.12.2019

Никита Джигурда отказался продавать арабам парижскую квартиру на Елисейских полях 1,5 млн евро

Шоумен Никита Джигурда признался, что арабы предлагали за его парижскую квартиру на Елисейских полях 1,5 млн евро. Об этом актер рассказал в эфире шоу “Звезды сошлись” на НТВ.

Известно, что апартаменты на Елисейских полях достались Никите Джигурде от кумы Людмилы Браташ. Квартира имеет всего 50 км. м и актер не намеревается ее продавать. Покупатели-арабы предлагали ему за эту недвижимость 1,5 млн евро, но артисту пришлось отказаться. Шоумен пожаловался на высокие налоги во Франции, в связи с чем ему бы пришлось отдать 70% выручки государству. Актер напомнил, в этой стране развита соцзащита, в связи с чем беженцы получают по 300-400 евро в месяц на содержание ребенка, а местные жители мирятся с большими налогами.

В эфире шоу Никита Джигурда также рассказал, что летом суд приговорил Светлану Романову к штрафу за клевету. Людмила Браташ оставила наследство детям актера, который часто летает к семье в Бордо, где теперь живет Марина Анисина.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Никита Джигурда отказался продавать арабам парижскую квартиру на Елисейских полях 1,5 млн…
Психолог Альдо Сивико озвучил 7 причин, почему трудно исполнить новогодние…
Стоимость подписки на Xbox Game Pass Ultimate подешевела на…
Ольга Жарикова: "Надеюсь, отношения наладятся во…
Мать Тимати Симона Юнусова прокомментировала видео, где внучка Алиса облизывает её…
Как мать звезды «Дом-2» Насти Ивановой отреагировала на ее…
«Муж - громко сказано»: Лиза Триандафилиди высказалась о браке с Лешей…
Жители Грозного поучаствовали в акции "Закаленная Россия – Здоровая…
Вкусный праздник: ТОП-5 блюд на новогодний…
Телеведущий Влад Кадони начал искать истинную причину расставания Захара Саленко и Яны…
Ученые выяснили, что вулканизм тесно связан с вращением…
Эксперты: Витамины группы В, D, E, С снижают вероятность быстрого…
Ксения Собчак: "Я не использовала свои…
"То, что я делаю с лицом, — это не конец": Милена Безбородова объяснила свои частые визиты к…
Лолита Милявская хочет от Деда Мороза адекватного и работающего…
Преданная фанатка Ольги Бузовой потратила три миллиона рублей, чтобы стать похожей на…
Звезда «Дом-2» Саша Ульянцева: «После проекта мне начали писать бывшие…
О программе новогодней ночи на ВДНХ рассказала заммэра Москвы Наталья…
Немцы отвели Владимиру Путину и Ангеле Меркель ведущую роль в международной политике в 2020…
Составлен ТОП-3 легендарных американских…
"Пришлю прайс": Алена Водонаева прокомментировала слова Ивана Охлобыстина о ее призыве не рожать в…
Участник проекта "Дом-2" Виктор Литвинов признался, что подрался с женихом Татьяны…
Диетолог Нурия Дианова рассказала, чем заменить вредные блюда на Новый…
Экс-участница проекта "Дом-2" Мария Кохно пожаловалась, что у нее в Мексике распухла и очень болит…
Выпуск «умных» часов Xiaomi Mi Watch Privilege Edition перенесен на…
Звезды "Дом-2" Марина Африкантова и Роман Капаклы проведут новогодние каникулы в…
В Татарстане сотрудники МЧС спасли на треснувшей льдине 40…
"Бутерброд за две тысячи рублей и оливье с крабами": Как российские звезды обычно встречают Новый…
"Филипп Киркоров перехватил": Дима Билан мечтает записать дуэт с Натальей…
Ученые: Поздняя менопауза снижает риск…
«Парень пошел в отца»: Тарзан прокомментировал разрыв сына со звездой «Дом-2» Марией…
Валентина Матвиенко осудила сравнение СССР и Германии времен Второй мировой…
«Я хочу просто насладиться своей жизнью»: Ольга Бузова отказалась от работы в Новый…
Криштиану Роналду получил наибольший гонорар среди звезд Instagram за 2019…
Телеведущая Юлия Ефременкова отругала и оскорбила звезду "Дома-2" Екатерину Скалон за "волшебство" с Владом…
Кристину Асмус госпитализировали с тяжелой…
«Женский комплимент. Крутой!»: Ирина Хакамада оскорбилась словами Ксении…
Ученые создали нанозонд для изучения метастазов…
Звезда "Дом-2" Настя Коткова переезжает жить на…
В столице Хорватии открылся музей…
Просмотреть все новости