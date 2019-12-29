Никита Джигурда отказался продавать арабам парижскую квартиру на Елисейских полях 1,5 млн евро





Известно, что апартаменты на Елисейских полях достались Никите Джигурде от кумы Людмилы Браташ. Квартира имеет всего 50 км. м и актер не намеревается ее продавать. Покупатели-арабы предлагали ему за эту недвижимость 1,5 млн евро, но артисту пришлось отказаться. Шоумен пожаловался на высокие налоги во Франции, в связи с чем ему бы пришлось отдать 70% выручки государству. Актер напомнил, в этой стране развита соцзащита, в связи с чем беженцы получают по 300-400 евро в месяц на содержание ребенка, а местные жители мирятся с большими налогами.В эфире шоу Никита Джигурда также рассказал, что летом суд приговорил Светлану Романову к штрафу за клевету. Людмила Браташ оставила наследство детям актера, который часто летает к семье в Бордо, где теперь живет Марина Анисина.