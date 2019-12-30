Эксперты из США рассказали о пользе кукурузы для детей





По данным экспертов, в кукурузе содержатся минеральные соли, в частности кальций, которые необходимы в период роста для здоровья костей и зубов. Благодаря наличию пищевых волокон, регулярное употребление этого продукта способно избавить детей от расстройств желудочно-кишечного тракта, таких как запор, диарея и метеоризм. В кукурузе содержится множество антиоксидантов, витаминов С и E, бета-каротин, которые способны защитить детский организм от вирусных и бактериальных инфекций, включая простуду и грипп. С помощью употребления кукурузы можно избавиться от токсинов и шлаков, а также снизить риск онкологических заболеваний. Это возможно в связи с наличием в составе продукта железа, которое участвует в производстве эритроцитов.Содержание в кукурузе витамина А, делает этот продукт полезным для глаз ребенка, и защищает от сопутствующих болезней. По мнению экспертов, это особенно актуально в настоящее время, так как дети много смотрят на экраны телевизоров, планшетов и смартфонов. По словам медиков, полезные свойства кукурузы наиболее сохраняются при использовании ее в свежем или замороженном виде в салатах и в супах, нежели в попкорне.