Эксперты из США рассказали о пользе кукурузы для детей
Эксперты из Health Line в США исследовали полезные свойства кукурузы для детского организма. Медики пришли к выводу, что лучше употреблять ее в салатах и супах, а не в виде попкорна.
По данным экспертов, в кукурузе содержатся минеральные соли, в частности кальций, которые необходимы в период роста для здоровья костей и зубов. Благодаря наличию пищевых волокон, регулярное употребление этого продукта способно избавить детей от расстройств желудочно-кишечного тракта, таких как запор, диарея и метеоризм. В кукурузе содержится множество антиоксидантов, витаминов С и E, бета-каротин, которые способны защитить детский организм от вирусных и бактериальных инфекций, включая простуду и грипп. С помощью употребления кукурузы можно избавиться от токсинов и шлаков, а также снизить риск онкологических заболеваний. Это возможно в связи с наличием в составе продукта железа, которое участвует в производстве эритроцитов.
Содержание в кукурузе витамина А, делает этот продукт полезным для глаз ребенка, и защищает от сопутствующих болезней. По мнению экспертов, это особенно актуально в настоящее время, так как дети много смотрят на экраны телевизоров, планшетов и смартфонов. По словам медиков, полезные свойства кукурузы наиболее сохраняются при использовании ее в свежем или замороженном виде в салатах и в супах, нежели в попкорне.
По данным экспертов, в кукурузе содержатся минеральные соли, в частности кальций, которые необходимы в период роста для здоровья костей и зубов. Благодаря наличию пищевых волокон, регулярное употребление этого продукта способно избавить детей от расстройств желудочно-кишечного тракта, таких как запор, диарея и метеоризм. В кукурузе содержится множество антиоксидантов, витаминов С и E, бета-каротин, которые способны защитить детский организм от вирусных и бактериальных инфекций, включая простуду и грипп. С помощью употребления кукурузы можно избавиться от токсинов и шлаков, а также снизить риск онкологических заболеваний. Это возможно в связи с наличием в составе продукта железа, которое участвует в производстве эритроцитов.
Содержание в кукурузе витамина А, делает этот продукт полезным для глаз ребенка, и защищает от сопутствующих болезней. По мнению экспертов, это особенно актуально в настоящее время, так как дети много смотрят на экраны телевизоров, планшетов и смартфонов. По словам медиков, полезные свойства кукурузы наиболее сохраняются при использовании ее в свежем или замороженном виде в салатах и в супах, нежели в попкорне.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:02