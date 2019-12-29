Валентина Матвиенко осудила сравнение СССР и Германии времен Второй мировой войны
Валентина Матвиенко осудила сравнение СССР и Германии времен Третьего рейха в период Второй мировой войны. Таким образом представитель Совфеда отреагировала на попытки некоторых стран скорректировать роль участников боевых действий.
В интервью программе “Москва. Кремль. Путин” Матвиенко подчеркнула, что решительно нельзя сравнивать деятельность СССР в годы войны с поведением Германии. Спикер сделала такое заявление после того, как глава РФ рассекретил некоторые архивные документы, согласно которым, Польша вступала в сговор с Гитлером, поощряя геноцид евреев на собственной территории. Матвиенко считает, отдельные государства пытаются “переписать историю”, но этому будут противодействовать факты, которые не позволят поставить СССР и Третий рейх в один ряд.
Как известно, в ходе коллегии с участием Минобороны Владимир Путин рассекретил переписку польского политика Юзефа Липского и фюрера, где обе стороны поддерживали депортацию евреев в Африку. За это польская сторона обещала поставить памятник Гитлеру в Варшаве.
В интервью программе “Москва. Кремль. Путин” Матвиенко подчеркнула, что решительно нельзя сравнивать деятельность СССР в годы войны с поведением Германии. Спикер сделала такое заявление после того, как глава РФ рассекретил некоторые архивные документы, согласно которым, Польша вступала в сговор с Гитлером, поощряя геноцид евреев на собственной территории. Матвиенко считает, отдельные государства пытаются “переписать историю”, но этому будут противодействовать факты, которые не позволят поставить СССР и Третий рейх в один ряд.
Как известно, в ходе коллегии с участием Минобороны Владимир Путин рассекретил переписку польского политика Юзефа Липского и фюрера, где обе стороны поддерживали депортацию евреев в Африку. За это польская сторона обещала поставить памятник Гитлеру в Варшаве.
Политика / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:06