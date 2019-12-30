«Во рту взорвался вулкан»: Бари Алибасов опроверг слухи, что история с отравлением выдуманная





Бари Алибасов стал гостем программы «Звезды сошлись», где во время разговора собравшиеся вспомнили историю с отравлением знаменитости чистящим веществом. Продюсер «На-На» отметил, ему очень обидно слушать мнение о том, будто вся ситуация придумана. Тогда, признается артист, он оказался буквально на грани жизни и смерти и целую неделю находился в коме. До того, как потерять сознание, артист помнит сильное жжение во рту и глотке. «У меня во рту взорвался вулкан», - именно так знаменитость описал свои ощущения.Несмотря на то, что врачам удалось поставить Бари Алибасова на ноги достаточно быстро, его организм понес непоправимые увечья. Сейчас пищевод артиста в три раза тоньше, чем у обычного человека. Шоумену до сих пор нельзя есть определенную пищу, а всю остальную нужно готовить специальным образом и тщательно пережевывать.Именно поэтому Бари Алибасов пытался подать в суд на производителей средства для прочистки труб «Крот», которое он тогда случайно выпил. Несмотря на все старания знаменитости, судья встал на сторону компании.Также в студии присутствовал Иосиф Пригожин. Продюсер отметил, что когда услышал фейковые слухи о смерти коллеги, просто расплакался.