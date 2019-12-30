Эксперты назвали детали экипировки солдат во время Великой Отечественной войны, от которой бойцы избавлялись
Во время Великой Отечественной войны советские солдаты были снабжены всем необходимым на поле боя, но практика показала, некоторые детали экипировки не использовались из-за их неудобства. Эксперты рассказали, от каких предметов бойцы старались избавиться, как можно быстрее.
В первые дни войны, которая началась 22 июня 1941 года, многие советские военнослужащие не понимали, для чего нужно в летний зной носить шинель. Нередко это обмундирование выбрасывалось за ненадобностью, хотя его всегда можно было применить в качестве накидки или использовать, как матрас. Лишь к осени эта одежда стала бойцами восприниматься с пониманием. Сумка с противогазом, являющаяся довольно громоздкой, также редко задерживалась у солдат. Очень быстро индивидуальное средство защиты начали выбрасывать, используя тряпичную ёмкость для других целей, поскольку враг, в отличие от Первой мировой войны, не применял отравляющие вещества. Аналогично поступали со своими противогазами и немцы, ребристые тубусы, висящие за их спиной, часто наполнялись другой поклажей.
Смертные медальоны, сделанные в форме продолговатых закручивающихся футляров с бумагой, на которую нанесена информация о солдате, также не любили в войсках. Их редко заполняли, поскольку относились к ним с суеверием. Считалось, если записать в нём своё имя, ждёт неминуемая гибель. Стеклянные фляги, которые выдавали на первых этапах войны, позже заменили алюминиевыми, но в начале боёв советские солдаты забирали ёмкости для воды у убитых врагов, поскольку собственные часто разбивались, и в целом оказались неудобными.
Нередко военнослужащим приходилось расставаться и с наградами, а также отличительными знаками. Если боец попадал в окружение, возникала угроза попадания в плен, а коммунисты, офицеры и партийные работники немедленно приговаривались к расстрелу. Потому такие вещи выкидывали в первую очередь, если ситуация складывалась не в пользу советской армии.
В первые дни войны, которая началась 22 июня 1941 года, многие советские военнослужащие не понимали, для чего нужно в летний зной носить шинель. Нередко это обмундирование выбрасывалось за ненадобностью, хотя его всегда можно было применить в качестве накидки или использовать, как матрас. Лишь к осени эта одежда стала бойцами восприниматься с пониманием. Сумка с противогазом, являющаяся довольно громоздкой, также редко задерживалась у солдат. Очень быстро индивидуальное средство защиты начали выбрасывать, используя тряпичную ёмкость для других целей, поскольку враг, в отличие от Первой мировой войны, не применял отравляющие вещества. Аналогично поступали со своими противогазами и немцы, ребристые тубусы, висящие за их спиной, часто наполнялись другой поклажей.
Смертные медальоны, сделанные в форме продолговатых закручивающихся футляров с бумагой, на которую нанесена информация о солдате, также не любили в войсках. Их редко заполняли, поскольку относились к ним с суеверием. Считалось, если записать в нём своё имя, ждёт неминуемая гибель. Стеклянные фляги, которые выдавали на первых этапах войны, позже заменили алюминиевыми, но в начале боёв советские солдаты забирали ёмкости для воды у убитых врагов, поскольку собственные часто разбивались, и в целом оказались неудобными.
Нередко военнослужащим приходилось расставаться и с наградами, а также отличительными знаками. Если боец попадал в окружение, возникала угроза попадания в плен, а коммунисты, офицеры и партийные работники немедленно приговаривались к расстрелу. Потому такие вещи выкидывали в первую очередь, если ситуация складывалась не в пользу советской армии.
Общество
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 06:00