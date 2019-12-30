Эксперты назвали детали экипировки солдат во время Великой Отечественной войны, от которой бойцы избавлялись





В первые дни войны, которая началась 22 июня 1941 года, многие советские военнослужащие не понимали, для чего нужно в летний зной носить шинель. Нередко это обмундирование выбрасывалось за ненадобностью, хотя его всегда можно было применить в качестве накидки или использовать, как матрас. Лишь к осени эта одежда стала бойцами восприниматься с пониманием. Сумка с противогазом, являющаяся довольно громоздкой, также редко задерживалась у солдат. Очень быстро индивидуальное средство защиты начали выбрасывать, используя тряпичную ёмкость для других целей, поскольку враг, в отличие от Первой мировой войны, не применял отравляющие вещества. Аналогично поступали со своими противогазами и немцы, ребристые тубусы, висящие за их спиной, часто наполнялись другой поклажей.Смертные медальоны, сделанные в форме продолговатых закручивающихся футляров с бумагой, на которую нанесена информация о солдате, также не любили в войсках. Их редко заполняли, поскольку относились к ним с суеверием. Считалось, если записать в нём своё имя, ждёт неминуемая гибель. Стеклянные фляги, которые выдавали на первых этапах войны, позже заменили алюминиевыми, но в начале боёв советские солдаты забирали ёмкости для воды у убитых врагов, поскольку собственные часто разбивались, и в целом оказались неудобными.Нередко военнослужащим приходилось расставаться и с наградами, а также отличительными знаками. Если боец попадал в окружение, возникала угроза попадания в плен, а коммунисты, офицеры и партийные работники немедленно приговаривались к расстрелу. Потому такие вещи выкидывали в первую очередь, если ситуация складывалась не в пользу советской армии.