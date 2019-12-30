Косточки цитрусовых, бахчевых и фруктов снижают вероятность развития заболеваний





Недавно эксперты провели исследование и рассказали о полезных свойствах семян некоторых растений. Использование в еду данной части плода помогает снизить риск развития заболеваний. Прежде всего, необходимо обратить внимание на косточки граната, семена которого способны стимулировать работу ЖКТ, поскольку в их состав входят витамины A, B и E. Семена цитрусовых также приносят много пользы организму. К примеру, косточки лимона помогают при мигрени, а апельсина и мандарина - излечивают грибковые воспаления. Семена дыни снижают риск возникновения онкологии и отлично влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Косточки арбуза хорошо воздействуют на пищеварение.Однако необходимо знать меру, не стоит есть всё подряд. К примеру, семена яблок, вишни, груши, сливы приводят к отравлению. Прежде чем употреблять косточки в пищу, необходимо проконсультироваться со специалистом. Нужно помнить, что самолечение вредит здоровью.