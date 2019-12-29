Настя Каменских покорила поклонников дерзким комбинезоном

В своем блоге в Instagram вокалистка разместила фотографию, где она взобралась на стол и приняла откровенную позу. Для съемок «X-фактора» Настя Каменских подобрала дерзкий наряд. Певица надела кожаный комбинезон, подчеркивающий фигуру, а образ артистка дополнила выведенными татуировками на руках и крестами в ушах. Волосы певица распустила, а макияж выбрала с акцентом на глаза.Фанаты Насти Каменских восхитились дерзким образом артистки. Поклонники написали много приятных комментариев, где похвалили наряд и прическу известной вокалистки.