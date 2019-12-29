«Парень пошел в отца»: Тарзан прокомментировал разрыв сына со звездой «Дом-2» Марией Слугиной

Супруг певицы Натальи Королевой в программе «Звезды сошлись», транслируемой на НТВ, рассказал о том, что его 17-летний сын Архип расстался с Марией, которой уже 24 года. В общей сложности их отношения длились около полугода. Тарзан сказал, что не стоит считать количество девушек его сына, ведь тому всего 17 лет. Артист отметил, его ребенок пошел в отца, и главное - у него появляются девушки, а не парни, и это хорошо, потому что его родители теперь за него в этом плане не волнуются. Помимо этого, Тарзан подчеркнул, сын очень открытый человек и не зажимается, а, наоборот, может исполнить такое, что он в свои юные годы делать стеснялся.Опроверг Тарзан и разговоры о том, что его сын пьет. Знаменитость рассказал, Наталья по этому поводу ничего не имеет против если употребление алкоголя происходит в меру и под присмотром родителей, но он придерживается другого мнения. Глушко-старший на собственном примере пытается показать, что лучше вести здоровый образ жизни.