Телеведущая Юлия Ефременкова отругала и оскорбила звезду "Дома-2" Екатерину Скалон за "волшебство" с Владом Ивановым





В Москве участница проекта "Дом-2" Екатерина Скалон рассказала, что ее заинтересовал Влад Иванов, и она хотела бы узнать молодого человека поближе, для чего даже готова была лететь на Сейшелы. Блондинка, тем не менее, отмечала, что спешить с "волшебством" им некуда, а потому она хотела бы сначала пообщаться с возлюбленным.Тем не менее, на островах Екатерина Скалон быстро изменила свое мнение, что явно не одобрила телеведущая Юлия Ефременкова. Она не раз призывала девушек не спешить, а когда звезда реалити-шоу ослушалась, как известно, даже не узнав друг друга, у влюбленных сразу случился секс, Ефременкова обрушила весь свой гнев на блондинку.Даже Влад Иванов не смог защитить избранницу, как не пытался. В итоге поклонники осудили не пару, а саму теледиву. Многие отметили, что она просто озлоблена на весь мир, а по какой причине, ведь уже в следующем году Юлия Ефренкова выходит замуж за Мондезира Свет-Амура, не известно.