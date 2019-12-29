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Стало известно, как имена людей влияют на выбор автомобиля

Российские эксперты провели необычное исследование, призванное установить, как имена автолюбителей влияют на выбор машины. Оказалось, что эта характеристика действительно имеет определенное значение для людей при покупке транспортного средства.
Стало известно, как имена людей влияют на выбор автомобиля

20% авто марки LADA покупают мужчины с именами Дмитрий и Александр, а по 1,4% продаж приходятся на женщин – Татьяна и Наталья. Сергеи и Андреи чаще всего отдают предпочтение французскому производителю Renault, на долю этих имен приходиться 17% продаж. Елены и Натальи приобретаю такие автомобили в 2% случаях каждая. Самыми главными поклонниками немецких Mercedes-Benz оказались Сергеи и Дмитрии – по 18%. Среди женщин 4% продаж автомобилей приходится на Елен.

Интересная статистка получилась у бренда Porsche. 43% продаж приходиться на Александров и Борисов, а 14% - на Юлий. Эксперты отмечают, что данного производителя можно смело называть самым популярным среди российских представительниц прекрасного пола. Еще одни автомобили с большой зависимость по имени – Land Rover. 35% покупок приходятся на долю Владимиров и Русланов. Среди женщин лидером оказались Елены – 10%. Отдельно эксперты отмечают немецкого производителя Volvo. 24% реализованных в России транспортных средств купили Дмитрии и Сергеи.

В конце эксперты отметили, что эта статистка является не до конца серьезной, ведь она зависит от распространенности имен среди жителей России.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 23:00

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