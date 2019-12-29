Стало известно, как имена людей влияют на выбор автомобиля





20% авто марки LADA покупают мужчины с именами Дмитрий и Александр, а по 1,4% продаж приходятся на женщин – Татьяна и Наталья. Сергеи и Андреи чаще всего отдают предпочтение французскому производителю Renault, на долю этих имен приходиться 17% продаж. Елены и Натальи приобретаю такие автомобили в 2% случаях каждая. Самыми главными поклонниками немецких Mercedes-Benz оказались Сергеи и Дмитрии – по 18%. Среди женщин 4% продаж автомобилей приходится на Елен.Интересная статистка получилась у бренда Porsche. 43% продаж приходиться на Александров и Борисов, а 14% - на Юлий. Эксперты отмечают, что данного производителя можно смело называть самым популярным среди российских представительниц прекрасного пола. Еще одни автомобили с большой зависимость по имени – Land Rover. 35% покупок приходятся на долю Владимиров и Русланов. Среди женщин лидером оказались Елены – 10%. Отдельно эксперты отмечают немецкого производителя Volvo. 24% реализованных в России транспортных средств купили Дмитрии и Сергеи.В конце эксперты отметили, что эта статистка является не до конца серьезной, ведь она зависит от распространенности имен среди жителей России.