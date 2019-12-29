LG готовится выпустить шкаф-теплицу для выращивания зелени в квартире





Шкаф от LG способен автоматически поддерживать нужные параметры для выращивания зелени, например, освещение, полив и температуру. Пользователь сможет мониторить различные показатели, в том числе рост растений, через специальное приложение. Помимо умного шкафа производитель предлагает приобрести фирменные семена, необходимые удобрения и торф. Для одного аппарата понадобится не более 24 упаковок.Новинку планируют показать на выставке CES-2020, которая запланирована на 7-10 января и пройдет в Лас-Вегасе.