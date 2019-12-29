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Психолог Альдо Сивико озвучил 7 причин, почему трудно исполнить новогодние обещания

Психолог Альдо Сивико рассказал, почему многие люди не могут исполнить новогодние обещания, данные самим себе. Специалист озвучил 7 причин, связанных с неспособностью реализовать желаемое.

Сотрудник Ратгерского университета решил помочь тем, кто планирует с 1 января начать новую жизнь. Психолог напоминает, многие люди в новогоднюю ночь дают себе обещание достичь какой-то цели, но практика показывает, 80% из них уже к февралю прекращают стремиться к желаемому. Этому есть объяснения, уже изученные экспертами. В первую очередь, изменить свою жизнь в одночасье очень непросто. Напротив, залогом успеха является планомерное движение к решению поставленной задачи размеренными шагами. Другим же не хватает осмысленности своих действий и хоть какого-то переходного результата, который продемонстрировал бы необходимость выполнять обещание и далее. Из-за сомнений мужчины и женщины отказываются от своих планов. Кроме того, не все обладают практикой, а ориентируются лишь на знания, полученные из мотивационной литературы.

Альдо Сивико советует как можно скорее начинать действовать, ведь каждый новый день - это познание того, какие усилия следует прилагать. Страдания - это тоже очень важный фактор. Люди, задумывая личностные перемены, непременно настраивают себя на неприятные ощущения, считая, что им придётся отказаться от чего-то любимого и ограничить себя во многом. Нужно по-другому представить себе эту ситуацию, думая только о положительных моментах. Это поможет избежать стресса и не заставит отказаться от цели.

Важно и то, что люди дают себе обещание измениться, никому об этом не рассказывая. Этим они лишают себя поддержки со стороны близких и родных. Потому лучше поступать противоположно, так как общение с неравнодушными придаст сил. Некоторые же просто не до конца осознали, для чего им это нужно, а потому выход из зоны комфорта заставляет людей отказаться от планов. Другие же и вовсе имеют расплывчатое представление о том, к чему нужно стремиться.

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Общество
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:50

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