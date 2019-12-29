«Я хочу просто насладиться своей жизнью»: Ольга Бузова отказалась от работы в Новый год





Телеведущая и певица Ольга Бузова, как известно, успевает не только строить успешную карьеру певицы, но и ведет проект "Дом-2", продает одежду собственного бренда и ездит на гастроли. Тем не менее, несколько месяцев назад появились слухи, что знаменитость встречается с блогером Давидом Манукяном, на это сама исполнительница намекнула в финале проекта "План Б". Она подчеркнула, что долго скрывать появление в ее жизни мужчины не смогла бы, так как она - артистка, и всегда ее жизнь на виду. Тем не менее, знаменитость хотела бы как можно дольше держать все в секрете, ведь счастье любит тишину. Все, по словам Бузовой, произошло не на съемках, а в отсутствие операторов, съемочной команды и кого-либо еще. Это просто чувства, то, с чем невозможно бороться, поделилась певица в финальной программе реалити-шоу.Как известно, избранником Ольги Бузовой стал блогер Давид Манукян. Вместе влюбленные уже отправились в Куршевель, а в соцсети Instagram телеведущая написала:. Уходящий год, отметила исполнительница, был для нее тяжелым, много туров и выступлений, а потому стоит остановиться и отдохнуть.