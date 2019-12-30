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Ученые: Уровень сахара в крови нормализуют креветки и крабы

Ученые сообщили о пользе крабов и креветок. Они выявили, что морепродукты помогают привести в норму уровень сахара в крови.

Специалисты уверяют, морепродукты приносят пользу человеческому организму. В креветках содержится минимум калорий, потому они считаются идеальной пищей для людей, которые желают снизить вес. В них есть селен, играющий важную роль в антиоксидантной защите организма, так как предупреждает дефекты тканей и клеток. Он участвует и в укреплении иммунной системы, в синтезе гормонов щитовидной железы.

В дарах моря много минералов, витаминов, полиненасыщенных кислот Омега-3, защищающих от сердечных заболеваний. Крабы считаются источником высококачественного белка и легко усваиваются в любом возрасте. Также в них есть рибофлавин, незаменимый при выработке эритроцитов.

Для всасывания железа необходим витамин B12, который также имеется в морепродуктах, а медь нужна для хранения и метаболизма железа. Все это влияет на кости, сосуды, нервную систему, а также нормализует уровень сахара в крови.

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Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 02:47

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