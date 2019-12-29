«Женский комплимент. Крутой!»: Ирина Хакамада оскорбилась словами Ксении Собчак

«Женский комплимент. Крутой! Поехала, младшая! Давай, вперед!» — с обидой в голосе сказала Хакамада и даже отвернулась от Собчак.





В начале эфира ведущий программы писатель Сергей Минаев предложил телеведущим и экс-кандидаткам в президенты России доказать, в этой жизни важнее - деньги или мечта. Ксения Собчак высказалась в пользу финансовой составляющей, тогда как Ирина Хакамада считает важнейшим фактором наличие у человека мечты.Перед интервью Сергей Минаев обратился к Ирине Хакамаде и предложил ей начать батл, но знаменитость поспешила ответить вопросом, почему, мол, она. Тут вступила в разговор Ксения Собчак. «Могу и я. Я просто привыкла, что старшим нужно уступать, но я готова начать первая, пожалуйста», - отметила телеведущая, намекнув на возраст оппонентки.Ксения Собчак принялась рассказывать свои доводы, почему важны в жизни деньги и заработок. Тем не менее, звезда отметила, что без мечты заработать много тоже не получится.