Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отмечают четвёртую годовщину свадьбы





Как известно, в 2015 году в Вене Анна Нетребко вышла замуж за народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова. И вот уже прошло 4 года со дня свадьбы, пара отмечает годовщину. В своём личном аккаунте в Instagram певица рассказала, что это время было прекрасным, сильным и "сумасшедшим". Звезда поблагодарила супруга за то, что он у неё есть, и пожелала, чтобы так продолжалось и дальше. Юсиф Эйвазов тоже решил поздравить супругу и опубликовал на своей странице в Instagram фото с возлюбленной.В подписи к снимку тенор назвал избранницу «своей жизнью» и подытожил, что она очень много дня него значит. С радостным событием звездную пару решили поздравить и коллеги, в том числе Хибла Герзмава, Арман Давлетьяров, Анастасия Макеева, Эвелина Хромченко, Николай Фоменко и другие. Подписчики осыпали комплиментами супругов и пожелали им счастья.Напомним, в течении 6 лет Анна Нетребко находилась в отношениях с оперным певцом родом из Уругвая Эрвином Шроттом. В 2008 году у пары появился на свет сын Тьяго, однако им пришлось расстаться из-за плотных рабочих графиков.