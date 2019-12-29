Звезда "Дом-2" Настя Коткова переезжает жить на Мальдивы
Бывшая участница телевизионного шоу «Дом-2» Настя Коткова призналась, что не создана для того, чтобы жить в городе. Ей гораздо ближе море, солнце и белый песок. В итоге девушка решила поселиться на Мальдивах.
Практически перед самым Новым годом Настя Коткова призналась, что хочет очень сильно изменить свою жизнь. Звезда намерена эмигрировать из холодной России на Мальдивы. Решение переехать на постоянное место жительство в более солнечную и теплую страну Настя Коткова приняла после того, как отдохнула на Бали. Девушке понравилась атмосфера тепла, и она решила, что должна подобрать себе для жизни что-то похожее. О своем желании уехать из родной России Коткова сообщила во время прямого эфира, который провела в Instagram.
Девушка отметила, что она не создана для городской жизни, а также холода. По ее словам, в мечтах она представляет себя в теплых краях в купальнике. Переехать на Мальдивы и вести там совместный бизнес Насте предложила ее новая подруга, которую зовут Юлия. Девушка устраивает туры для туристов по этой стране, свое сотрудничество она предложила и Котковой.
Во время эфира Насте Котковой очень много задавали вопросов о беременности от Захара Саленко, но она все эти разговоры пресекала, а тех, кто у нее спрашивал об этом, блокировала.
Практически перед самым Новым годом Настя Коткова призналась, что хочет очень сильно изменить свою жизнь. Звезда намерена эмигрировать из холодной России на Мальдивы. Решение переехать на постоянное место жительство в более солнечную и теплую страну Настя Коткова приняла после того, как отдохнула на Бали. Девушке понравилась атмосфера тепла, и она решила, что должна подобрать себе для жизни что-то похожее. О своем желании уехать из родной России Коткова сообщила во время прямого эфира, который провела в Instagram.
Девушка отметила, что она не создана для городской жизни, а также холода. По ее словам, в мечтах она представляет себя в теплых краях в купальнике. Переехать на Мальдивы и вести там совместный бизнес Насте предложила ее новая подруга, которую зовут Юлия. Девушка устраивает туры для туристов по этой стране, свое сотрудничество она предложила и Котковой.
Во время эфира Насте Котковой очень много задавали вопросов о беременности от Захара Саленко, но она все эти разговоры пресекала, а тех, кто у нее спрашивал об этом, блокировала.