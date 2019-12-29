Фотографией у елки с «подозрительно округлившимся» животом Глюк'оZа спровоцировала слухи о беременности

Певица Глюк'оZа (она же Наталья Чистякова-Ионова) опубликовала фото возле елки. Под снимком она написала, что обожает новогодние праздники за особенную волшебную атмосферу, в которой люди становятся теплее и ближе друг к другу. «Все загадывают желания, дарят подарки, проводят больше времени с семьей, украшают свой дом, надевают наилучшие платья и костюмы», - заметила певица. На снимке звезда одета в красную шелковую пижаму, сквозь которую виден её, как показалось фанатам, «подозрительно округлившийся» живот.Именно этот факт очень заинтриговал поклонников артистки. Некоторые из них полагают, что исполнительница ожидает третьего ребёнка. Однако так думают не все. Другие фанаты уверены, все дело в не совсем удачном ракурсе и струящейся ткани пижамы. Ведь в ноябре Глюк'оZа посещала много светских мероприятий в облегающих нарядах, которые бы подчеркнули даже малейшие изменения в фигуре певицы. Однако в прошлом месяце подобного заметно не было.