Эксперты назвали 3 простых способа увеличить сексуальное желание





В первую очередь эксперты советуют обращать внимание на рацион человека. Одни продукты способны увеличивать сексуальное желание людей, а другие – уменьшать. Для мужчин и женщин эти советы отличаются, так как за их сексуальность отвечают разные гормоны. Представителям сильного пола специалисты советуют добавлять в ежедневный рацион моллюсков, баранину, шпинат и говядину. Эти продукты стимулируют выработку тестостерона – главного мужского гормона.Второй способ увеличить сексуальное желание – это избавляться от стресса. Подобное состояние сильно сказывается на интимной жизни человека, причем в данном случае пол не играет никакого значения. Специалисты советуют людям заниматься спортом, йогой, прогулками и дыхательными техниками. Это позволяет расслабиться, избавиться от переживаний, а также улучшить тонус всего организма.Последний совет по увеличению сексуального желания партнеров – разделение бытовых и семейных обязанностей. По словам экспертов, совместное выполнение дел, например, уборка по дому, приготовление пищи, воспитание детей и решение других проблем сближают людей, что только увеличивает их взаимное влечение.