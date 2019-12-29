Беременная жена Андрея Черкасова Кристина Ослина из-за токсикоза похудела до 46 килограммов





Экс-участница проекта "Дом-2" Кристина Ослина и ее муж Андрей Черкасов только недавно рассказали радостную новость о беременности. Влюбленные опубликовали в своих микроблогах в Instagram видео, показав, как будущая мамочка преподносит возлюбленному коробочку, где лежит положительный тест. Телеведущий в этот момент не смог сдержать эмоций и расплакался. Затем молодожены рассказали, почему скрывали интересное положение блондинки на протяжении трех месяцев.Телеведущий Андрей Черкасов назвал это той новостью, которую хочется хранить в секрете только для себя. Также Кристине Ослиной, как оказалось, первый триместр беременности дался очень нелегко. Будущая мамочка рассказала, ее очень тошнило, и, открывая холодильник, она просто не могла есть. В итоге вес ушел, и избранница Черкасова стала весить 46 килограммов. Жена телеведущего подчеркнула, она очень благодарна своему мужу, ведь он заботился о ней, оберегал, даже позвал свою маму, ведь ее родители живут далеко, а затем и вовсе отправил родительницу и молодую жену в Турцию. Там на протяжении трех недель звезда реалити-шоу ела местные фрукты и отдыхала, и ей стало немного легче.Кристина Ослина добавила, у нее было очень странное ощущение, во рту ощущалась то горечь, то сладость. Как только тяжелый период прошел, звезды перестали скрывать беременность, рассказав о ней поклонникам. Будущие родители уже решили, что в будущем родят еще одного ребенка, но Кристина Ослина хочет этого через 5-6 лет, а Андрей Черкасов - 3-4 года. Тем не менее, пара уверена в одном - сначала нужно родить первенца, затем блондинке восстановиться и вернуться в форму.