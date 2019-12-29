Стоимость подписки на Xbox Game Pass Ultimate подешевела на 40%





Как сообщают в сети игровых магазинов GamePark, пользователи Xbox могут стать участниками специальной новогодней акции. Распродажа включает в себя уменьшение цены подписки Ultimate на Xbox Game Pass для приставок и персональных компьютеров. При приобретении последнего у геймеров появится доступ к более чем 100 новейшим тайтлам.Также клиентам предоставляется возможность использования различных бонусов и эксклюзивных скидок. До 1 января 2020 года цена на подписку начинается от 1,6 тысячи рублей. Ранее её можно было купить за 2,6 тысяч рублей. Для подтверждения договора, нужно забрать код, доступный в течение минуты с момента покупки. Стоит отметить, что подписка действует всего лишь 3 месяца.