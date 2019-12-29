"Бутерброд за две тысячи рублей и оливье с крабами": Как российские звезды обычно встречают Новый год





Некоторые звезды российского шоу-бизнеса предпочитают отмечать данный праздник в кругу семьи и достаточно скромно. Максим Галкин и Алла Пугачева не смогут удивить поклонников роскошными блюдами, на их столе окажется селедка под шубой, рыба с маринадом, курица с овощами и холодец. При этом некоторые звезды отдают предпочтение белужьей икре, она продается по цене 18 тысяч рублей за 100 г. Ее обычно едят ложкой, но если перевести в бутерброды, тогда стоимость одного составит две тысячи.Для того, чтобы приготовить оливье на всю семью, обычно хватает 400-500 рублей, однако российские звезды любят заменять обычную вареную колбасу мясом фаланги камчатского краба. В таком случае цена салата увеличиться до трех тысяч рублей.Одна из самых главных составляющий празднования Нового года – это шампанское. Самые скромные звезды российского шоу-бизнеса выбирают марку Moet&Chandon, бутылку такого алкогольного напитка можно купить за три тысячи рублей. Другие же отдают предпочтение более дорогому варианту – Louis Roederer. Цена одной бутылки составляет около 15 тысяч рублей.