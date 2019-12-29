"Бутерброд за две тысячи рублей и оливье с крабами": Как российские звезды обычно встречают Новый год
Российские звезды являются крайне обеспеченными людьми, поэтому могут позволить себе роскошный праздничный стол. Цена одного бутерброда может достигать двух тысяч рублей, оливье подается не с колбасой, а с крабами, отдельно стоит обсудить выбор шампанского для того, чтобы удачно встретить Новый год.
Некоторые звезды российского шоу-бизнеса предпочитают отмечать данный праздник в кругу семьи и достаточно скромно. Максим Галкин и Алла Пугачева не смогут удивить поклонников роскошными блюдами, на их столе окажется селедка под шубой, рыба с маринадом, курица с овощами и холодец. При этом некоторые звезды отдают предпочтение белужьей икре, она продается по цене 18 тысяч рублей за 100 г. Ее обычно едят ложкой, но если перевести в бутерброды, тогда стоимость одного составит две тысячи.
Для того, чтобы приготовить оливье на всю семью, обычно хватает 400-500 рублей, однако российские звезды любят заменять обычную вареную колбасу мясом фаланги камчатского краба. В таком случае цена салата увеличиться до трех тысяч рублей.
Одна из самых главных составляющий празднования Нового года – это шампанское. Самые скромные звезды российского шоу-бизнеса выбирают марку Moet&Chandon, бутылку такого алкогольного напитка можно купить за три тысячи рублей. Другие же отдают предпочтение более дорогому варианту – Louis Roederer. Цена одной бутылки составляет около 15 тысяч рублей.
Некоторые звезды российского шоу-бизнеса предпочитают отмечать данный праздник в кругу семьи и достаточно скромно. Максим Галкин и Алла Пугачева не смогут удивить поклонников роскошными блюдами, на их столе окажется селедка под шубой, рыба с маринадом, курица с овощами и холодец. При этом некоторые звезды отдают предпочтение белужьей икре, она продается по цене 18 тысяч рублей за 100 г. Ее обычно едят ложкой, но если перевести в бутерброды, тогда стоимость одного составит две тысячи.
Для того, чтобы приготовить оливье на всю семью, обычно хватает 400-500 рублей, однако российские звезды любят заменять обычную вареную колбасу мясом фаланги камчатского краба. В таком случае цена салата увеличиться до трех тысяч рублей.
Одна из самых главных составляющий празднования Нового года – это шампанское. Самые скромные звезды российского шоу-бизнеса выбирают марку Moet&Chandon, бутылку такого алкогольного напитка можно купить за три тысячи рублей. Другие же отдают предпочтение более дорогому варианту – Louis Roederer. Цена одной бутылки составляет около 15 тысяч рублей.