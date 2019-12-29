АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мальчики-подростки агрессивно относятся к девушкам из-за влияния…
EUR 69.03 USD 62.03
Курс валют на 28.12.2019

"Бутерброд за две тысячи рублей и оливье с крабами": Как российские звезды обычно встречают Новый год

Российские звезды являются крайне обеспеченными людьми, поэтому могут позволить себе роскошный праздничный стол. Цена одного бутерброда может достигать двух тысяч рублей, оливье подается не с колбасой, а с крабами, отдельно стоит обсудить выбор шампанского для того, чтобы удачно встретить Новый год.
"Бутерброд за две тысячи рублей и оливье с крабами": Как российские звезды обычно встречают Новый год

Некоторые звезды российского шоу-бизнеса предпочитают отмечать данный праздник в кругу семьи и достаточно скромно. Максим Галкин и Алла Пугачева не смогут удивить поклонников роскошными блюдами, на их столе окажется селедка под шубой, рыба с маринадом, курица с овощами и холодец. При этом некоторые звезды отдают предпочтение белужьей икре, она продается по цене 18 тысяч рублей за 100 г. Ее обычно едят ложкой, но если перевести в бутерброды, тогда стоимость одного составит две тысячи.

Для того, чтобы приготовить оливье на всю семью, обычно хватает 400-500 рублей, однако российские звезды любят заменять обычную вареную колбасу мясом фаланги камчатского краба. В таком случае цена салата увеличиться до трех тысяч рублей.

Одна из самых главных составляющий празднования Нового года – это шампанское. Самые скромные звезды российского шоу-бизнеса выбирают марку Moet&Chandon, бутылку такого алкогольного напитка можно купить за три тысячи рублей. Другие же отдают предпочтение более дорогому варианту – Louis Roederer. Цена одной бутылки составляет около 15 тысяч рублей.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Пришлю прайс": Алена Водонаева прокомментировала слова Ивана Охлобыстина о ее призыве не рожать в…
Участник проекта "Дом-2" Виктор Литвинов признался, что подрался с женихом Татьяны…
Диетолог Нурия Дианова рассказала, чем заменить вредные блюда на Новый…
Экс-участница проекта "Дом-2" Мария Кохно пожаловалась, что у нее в Мексике распухла и очень болит…
Выпуск «умных» часов Xiaomi Mi Watch Privilege Edition перенесен на…
Звезды "Дом-2" Марина Африкантова и Роман Капаклы проведут новогодние каникулы в…
В Татарстане сотрудники МЧС спасли на треснувшей льдине 40…
"Бутерброд за две тысячи рублей и оливье с крабами": Как российские звезды обычно встречают Новый…
"Филипп Киркоров перехватил": Дима Билан мечтает записать дуэт с Натальей…
Ученые: Поздняя менопауза снижает риск…
«Парень пошел в отца»: Тарзан прокомментировал разрыв сына со звездой «Дом-2» Марией…
Валентина Матвиенко осудила сравнение СССР и Германии времен Второй мировой…
«Я хочу просто насладиться своей жизнью»: Ольга Бузова отказалась от работы в Новый…
Криштиану Роналду получил наибольший гонорар среди звезд Instagram за 2019…
Телеведущая Юлия Ефременкова отругала и оскорбила звезду "Дома-2" Екатерину Скалон за "волшебство" с Владом…
Кристину Асмус госпитализировали с тяжелой…
«Женский комплимент. Крутой!»: Ирина Хакамада оскорбилась словами Ксении…
Ученые создали нанозонд для изучения метастазов…
Звезда "Дом-2" Настя Коткова переезжает жить на…
В столице Хорватии открылся музей…
Беременная жена Андрея Черкасова Кристина Ослина из-за токсикоза похудела до 46…
«Опять вместе»: звезда «Дом-2» Нелли Ермолаева оправдалась за прогулки с…
Участники проекта "Дом-2" Юлия Белая и Евгений Ромашов согласились снова наладить…
Обновленный Peugeot 508 Sport Engineered скоро поступит в…
Звезда «Дом-2» Захар Саленко ценой унижений избавился от балласта в лице Яны…
Галину Волчек решили не хоронить рядом с экс-супругом Евгением…
«Поздравили с Александром друг друга, купили автомобиль!»: Надежда Бабкина спровоцировала слухи о расставании с гражданским мужем Евгением…
"Раздавал сушки другим детям и мечтал о большой семье": Дмитрий Дмитренко рассказал о жизни в детском…
«Ну что, мать твоя – кукушка»: Чулпан Хаматова с теплотой вспомнила о Галине…
Влад Кадони: «Мария Погребняк смотрится пошловато, а Настасья Самбурская угадала с…
В Московской области мужчина погиб в результате взрыва…
В Китае создана самоочищающаяся ручка для предотвращения…
Звезда «Дом-2» Виктория Цатурян слила в Сеть переписку с мамой Руслана…
Доказано влияние состояния кишечника на риск развития рака молочной…
"Достало шоу и хочется реальных чувств": Участница проекта "План Б" Маргарита Гаврилова эмоционально отреагировала на расставание с…
Александр Рар: "Владимир Путин спас своих дочерей из горящего…
Intel запретила снижать напряжение в процессорах из соображений…
Ольга Бузова и Давид Манукян вместе улетели в Куршевель на…
Светлана Гордеева обвинила Сергея Майорова в мошенничестве на 140 тысяч…
В США школьный автобус проехал боком по шоссе из-за заледенелой…
Просмотреть все новости