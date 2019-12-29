«Опять вместе»: звезда «Дом-2» Нелли Ермолаева оправдалась за прогулки с мужем





Когда после объявления развода Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев не стали друг друга оскорблять, то пользователи Сети очень сильно удивились. Все ожидали, что "польется грязь", но этого не случилось. А ко всему, бывшие супруги показали в интернете общие фото с прогулки на Красной площади. В итоге их поклонники решили - их просто обманули.Нелли Ермолаева не стала молчать из-за того, что ей постоянно пишут одну и ту же фразу: «опять вместе». Звезда отметила, они правда порознь, но ради маленького сына продолжают общаться как взрослые и адекватные люди.По словам Нелли, Кирилл ведет себя в этой ситуации как умный мужчина, а она не видит ничего криминального в том, чтобы они все вместе погуляли, например, на Красной площади. Ермолаева подчеркнула, нет никакого обмана, а есть человеческое общение.