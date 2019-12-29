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Глафира Тарханова снялась в новогодней фотосессии в воздушном платье

Глафира Тарханова показала своим подписчикам кадры с фотосессии, где запечатлена в воздушном платье. Фанаты высоко оценили образ актрисы и новогодний декор студии.

На своей странице в Instagram Глафира Тарханова поделилась кадрами праздничной фотосессии. Знаменитость позировала в студии, украшенной в новогоднем стиле. Созданию праздничного настроения способствовали такие декорации, как камин, елка, венки. Актриса, облаченная в красивое воздушное платье, запечатлена в кресле. В руках звезда держит новогодний подарок.

Подписчикам очень понравились снимки, они высоко оценили профессиональную работу фотографа, который смог передать красоту Глафиры Тархановой и обстановку помещения. В комментариях поклонники выразили свое восхищение актрисой, назвав ее «новогодней феей».

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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 22:20

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