Глафира Тарханова снялась в новогодней фотосессии в воздушном платье

На своей странице в Instagram Глафира Тарханова поделилась кадрами праздничной фотосессии. Знаменитость позировала в студии, украшенной в новогоднем стиле. Созданию праздничного настроения способствовали такие декорации, как камин, елка, венки. Актриса, облаченная в красивое воздушное платье, запечатлена в кресле. В руках звезда держит новогодний подарок.Подписчикам очень понравились снимки, они высоко оценили профессиональную работу фотографа, который смог передать красоту Глафиры Тархановой и обстановку помещения. В комментариях поклонники выразили свое восхищение актрисой, назвав ее «новогодней феей».