Мать Тимати Симона Юнусова прокомментировала видео, где внучка Алиса облизывает её ногу

Симона Юнусова отказалась “вылизывать” свой аккаунт в Instagram, чтобы он получил одобрение от общества. Мать Тимати заявила, она такая, какая есть, имеет свое мнение, гордится национальностью, возрастом и накопленным за жизнь опытом. В связи с большим вниманием поклонников к ее подходу к воспитанию детей она заявила, поступок Алисы на недавнем видео говорит о шалости и любви. Она назвала дочь Тимати брезгливой, отметив, что ребенок не сделал бы подобного в иной ситуации. Также она посоветовала ванны с лепестками роз тем, кто имеет что-то против мытья новорожденных в раковине.В комментариях отзывы подписчиков по данному вопросу разделились: одни советуют объяснить ребенку, что брать в рот грязные вещи — опасно, а другие встали на защиту Симоны Юнусовой.