Ученые выяснили, что вулканизм тесно связан с вращением Земли





Новые исследования предполагают, что силы, ответственные за вращение Земли могут вызвать землетрясения и извержения вулканов. К таким выводам пришли французские геофизики, сравнивающие активность полярных движений планеты с итальянским вулканом Этной. Сейсмические всплески и выбросы магмы вблизи образования усиливались, когда географические полюсы были дальше всего от оси. Эксперты отмечают, вращение Земли не всегда идеально совпадает с северной и южной точкой планеты.Так называемое полярное движение способствует перемещению центра тяжести из-за смещения тектонических плит. Каждые 6,4 года положение реального полюса совпадает с географическим, что вызывает деформацию коры в течение сезона или нескольких лет. Это искажение является самым сильным на 45 градусе широты, где кора движется примерно на 1 сантиметр. Сложившаяся ситуация впоследствии становится причиной повышенной активности вулканов. Наибольшее количество извержений наблюдалось именно на этой отметке. Подобные результаты стали возможными благодаря изучению 11,2 тысяч землетрясений, произошедших в период с 1999 по 2019 год в пределах 43 километров от вершины горы Этна.