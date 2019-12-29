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Ученые выяснили, что вулканизм тесно связан с вращением Земли

Французские геофизики сообщают о важном открытии в сфере изучения вулканов и активности полярных движений. Ученые выяснили, что извержения тесно связаны с вращением Земли.

Новые исследования предполагают, что силы, ответственные за вращение Земли могут вызвать землетрясения и извержения вулканов. К таким выводам пришли французские геофизики, сравнивающие активность полярных движений планеты с итальянским вулканом Этной. Сейсмические всплески и выбросы магмы вблизи образования усиливались, когда географические полюсы были дальше всего от оси. Эксперты отмечают, вращение Земли не всегда идеально совпадает с северной и южной точкой планеты.

Так называемое полярное движение способствует перемещению центра тяжести из-за смещения тектонических плит. Каждые 6,4 года положение реального полюса совпадает с географическим, что вызывает деформацию коры в течение сезона или нескольких лет. Это искажение является самым сильным на 45 градусе широты, где кора движется примерно на 1 сантиметр. Сложившаяся ситуация впоследствии становится причиной повышенной активности вулканов. Наибольшее количество извержений наблюдалось именно на этой отметке. Подобные результаты стали возможными благодаря изучению 11,2 тысяч землетрясений, произошедших в период с 1999 по 2019 год в пределах 43 километров от вершины горы Этна.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 21:02

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