Лолита Милявская хочет от Деда Мороза адекватного и работающего мужчину





Этим летом актриса решила разойтись со своим мужем Дмитрием Ивановым - в браке супруги прожили 10 лет. Такая информация шокировала поклонников певицы. Изначально Лолита Милявская не планировала раскрывать подробности своей личной жизни, но позже приняла участие в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где пожаловалась, что, к сожалению, её супружеская жизнь не была идеальной, а развестись она решила после того, как уличила мужа в общении с другой женщиной.После очередного расставания телеведущая мечтает о новом муже, однако выдвигает она к нему не совсем обычное требование: он непременно обязан быть адекватным. Певица заявляет, большинство поклонниц, которые равняются на нее, загадывают под Новый год желание, которое заключается в том, что, если у неё появится шестой муж, то они смогут рассчитывать хотя бы на первого. Лолита Милявская хочет не обычного - не пьющего и не курящего супруга, а хорошего человека, который не окажется нарциссом или альфонсом. Певица заявила, ей нужен адекватный и работающий мужчина.