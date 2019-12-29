Галину Волчек решили не хоронить рядом с экс-супругом Евгением Евстигнеевым





Родственники, друзья, близкие и поклонники пришли проводить в последний путь Галину Волчек. Гражданская панихида проходила в театре «Современник», которым актриса руководила последние 30 лет. Знаменитого режиссера придали земле на Новодевичьем кладбище возле Марка Захарова, который умер в сентябре этого года. Ранее сообщалось, что ее сын хотел, чтобы его родители покоились вместе, и родственники планировали похоронить Галину Волчек рядом с ее экс-мужем Евгением Евстигнеевым, однако в окончательный момент решили этого не делать.Попрощаться со своим кумиром пришли многие актеры театра и кино, а также яркие представители российского шоу-бизнеса, такие как Филипп Киркоров, Аркадий Укупник, Максим Галкин. Алла Пугачева не смогла прийти из-за плохого самочувствия. Утрата близкой подруги стала для Примадонны сильным ударом, и врачи рекомендовали ей постельный режим.