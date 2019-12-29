Составлен ТОП-3 легендарных американских внедорожников





Открывает список Chevrolet Blazer. Автомобиль впервые вышел на рынок в конце 60-х годов и изначально был создан на базе пикапа, именно поэтому первое время модель продавалась со съемной пластмассовой задней крышкой. Под капотом у первого поколения располагались двигатели объемом от 4,1 до 5,7 литра. Современный Chevrolet Blazer уже нельзя назвать внедорожником, теперь модель стала обычным кроссовером.В ТОП-3 легендарных американских авто этого класса оказался и Ford Bronco. Первая генерация появилась в США в 1966 году и оставалась на рынке 12 лет. Автомобиль получил запоминающийся дизайн и широкую моторную гамму. На рубеже двух столетий производитель снял машину с производства, но недавно стало известно, что компания намерена возродить Ford Bronco.И первое место в ТОП-3 легендарных американских внедорожников занимает Jeep Wrangler. Этот автомобиль до сих пор представлен на рынке и является примером для остальных моделей в вопросах езды по бездорожью. Изначально машина получила 2,5-, 4,0- и 4,2-литровые двигатели, которые уже тогда комплектовались либо «механикой», либо «автоматом». В 2017 году Jeep Wrangler сменил платформу, но остался верен своим принципам.