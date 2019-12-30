АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вкусный праздник: ТОП-5 блюд на новогодний…
EUR 69.03 USD 62.03
Курс валют на 28.12.2019

Магазин Ubisoft рекомендует приобрести три игры по цене двух

В магазине Ubisoft началась новая акция для любителей игр. Администраторы сообщают, что приобретая три игры, появляется возможность одну получить бесплатно.

Для посетителей магазина Ubisoft начались праздничные распродажи. Для геймеров предлагают хорошие скидки на все продукты. Во время покупки трех игр самая дешевая в корзине в конечную сумму не входит, а предлагается, как «бонус». Также рекомендуется ввести код для получения 20% скидки от общей суммы. При этом акция действует даже на товары, которые уже имеют сниженную цену.

Действительно, некоторые продукты Ubisoft можно купить по хорошей выгоде. За Tom Clancy’s The Division 2 вместо 4600 рублей следует заплатить всего лишь 920 рублей. Скидка также действует и на Assassin’s Creed Odyssey – вместо 4400 рублей требуется внести 1540 рублей, а Far Cry 5 доступен за 500 рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые из США основали альянс для прорыва квантовых технологий в…
Магазин Ubisoft рекомендует приобрести три игры по цене…
Океанологи: Айсберги могут стать источниками питательных веществ для Мирового…
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отмечают четвёртую годовщину…
Меган Маркл создала свой королевский…
Косточки цитрусовых, бахчевых и фруктов снижают вероятность развития…
Собравшийся жениться на россиянке наследник Рокфеллеров оказался аферистом и гражданином…
Ученые: Уровень сахара в крови нормализуют креветки и…
Рэпер Элджей в полуголом виде показал огромную…
Криштиану Роналду не спешит завершать карьеру по просьбе…
Стало известно, какие машины входят в автопарк Ким…
Lincoln представил революционный концепт для любителей…
Эксперты: Информацию на жёстком диске ПК можно восстановить с помощью специальных…
Названы эффективные методы устранения неприятного запаха изо…
Названы российские звезды старше 40, которые выглядят моложе своих…
«Армата» стал первым танком с туалетом по требованию российских…
Калифорнийские полицейские подарили нарушившим ПДД водителям…
«Во рту взорвался вулкан»: Бари Алибасов опроверг слухи, что история с отравлением…
«Я скептически отношусь к институту семьи»: Прохор Шаляпин рассказал, почему не собирается…
Максим Фадеев встретит 2020 год на борту…
LG готовится выпустить шкаф-теплицу для выращивания зелени в…
Настя Каменских покорила поклонников дерзким…
Пародисту Михаилу Грушевскому исполнилось 55…
США вернули на вооружение старый ракетный комплекс для противостояния «российской…
“Чувствую себя Марлен Дитрих”: Дарья Мороз снялась в нижнем…
Сход лавины в Альпах стал причиной гибели женщины и двоих…
Стало известно, как имена людей влияют на выбор…
Фотографией у елки с «подозрительно округлившимся» животом Глюк'оZа спровоцировала слухи о…
В США упавшая с неба рыба разбила лобовое стекло…
Разработка новой боевой экипировки "Сотник" в России начнётся в 2020…
Глафира Тарханова снялась в новогодней фотосессии в воздушном…
Эксперты назвали 3 простых способа увеличить сексуальное…
«Я плачу за результат»: Яна Рудковская устроила скандал из-за новогодней…
Никита Джигурда отказался продавать арабам парижскую квартиру на Елисейских полях за 1,5 млн…
Психолог Альдо Сивико озвучил 7 причин, почему трудно исполнить новогодние…
Стоимость подписки на Xbox Game Pass Ultimate подешевела на…
Ольга Жарикова: "Надеюсь, отношения наладятся во…
Мать Тимати Симона Юнусова прокомментировала видео, где внучка Алиса облизывает её…
Как мать звезды «Дом-2» Насти Ивановой отреагировала на ее…
«Муж - громко сказано»: Лиза Триандафилиди высказалась о браке с Лешей…
Просмотреть все новости