Магазин Ubisoft рекомендует приобрести три игры по цене двух





Для посетителей магазина Ubisoft начались праздничные распродажи. Для геймеров предлагают хорошие скидки на все продукты. Во время покупки трех игр самая дешевая в корзине в конечную сумму не входит, а предлагается, как «бонус». Также рекомендуется ввести код для получения 20% скидки от общей суммы. При этом акция действует даже на товары, которые уже имеют сниженную цену.Действительно, некоторые продукты Ubisoft можно купить по хорошей выгоде. За Tom Clancy’s The Division 2 вместо 4600 рублей следует заплатить всего лишь 920 рублей. Скидка также действует и на Assassin’s Creed Odyssey – вместо 4400 рублей требуется внести 1540 рублей, а Far Cry 5 доступен за 500 рублей.