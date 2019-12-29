Участники проекта "Дом-2" Юлия Белая и Евгений Ромашов согласились снова наладить отношения
Участники проекта "Дом-2" Юлия Белая и Евгений Ромашов согласились снова наладить отношения, на что их уговорил телеведущий Влад Кадони во время общего собрания на Лобном месте. Девушка долго думала, но согласилась с условием, что сможет иногда проводить свободное время без избранника.
Во время собрания на Лобном месте телеведущий Влад Кадони посоветовал Юлии Белой обратить внимание на Евгения Ромашова, не отказываясь сразу продолжать с ним отношения. Эксперт отметил, молодой человек ее искренне любит, и это видно. Юлия Белая в итоге долго думала, но согласилась, если только у нее будет возможность проводить иногда вечера за Периметром без Евгения Ромашова.
Влад Кадони разрешил проектантке выйти, но только с Яной Шафеевой, одну брюнетку не отпустили. Евгению Ромашову это очень не понравилось и он сказал, в таком случае избранница может и вовсе не возвращаться обратно. Как будут развиваться отношения между влюбленными дальше, покажет время.
Во время собрания на Лобном месте телеведущий Влад Кадони посоветовал Юлии Белой обратить внимание на Евгения Ромашова, не отказываясь сразу продолжать с ним отношения. Эксперт отметил, молодой человек ее искренне любит, и это видно. Юлия Белая в итоге долго думала, но согласилась, если только у нее будет возможность проводить иногда вечера за Периметром без Евгения Ромашова.
Влад Кадони разрешил проектантке выйти, но только с Яной Шафеевой, одну брюнетку не отпустили. Евгению Ромашову это очень не понравилось и он сказал, в таком случае избранница может и вовсе не возвращаться обратно. Как будут развиваться отношения между влюбленными дальше, покажет время.