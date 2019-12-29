Участники проекта "Дом-2" Юлия Белая и Евгений Ромашов согласились снова наладить отношения





Во время собрания на Лобном месте телеведущий Влад Кадони посоветовал Юлии Белой обратить внимание на Евгения Ромашова, не отказываясь сразу продолжать с ним отношения. Эксперт отметил, молодой человек ее искренне любит, и это видно. Юлия Белая в итоге долго думала, но согласилась, если только у нее будет возможность проводить иногда вечера за Периметром без Евгения Ромашова.Влад Кадони разрешил проектантке выйти, но только с Яной Шафеевой, одну брюнетку не отпустили. Евгению Ромашову это очень не понравилось и он сказал, в таком случае избранница может и вовсе не возвращаться обратно. Как будут развиваться отношения между влюбленными дальше, покажет время.