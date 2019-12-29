В Московской области мужчина погиб в результате взрыва петарды





Следственный комитет в Московской области устанавливает обстоятельства гибели 33-летнего жителя городского округа Клин. Как информирует представитель ведомства Ольга Врадий, погибший пытался зажечь пиротехническое изделие, после чего произошел взрыв. До момента происшествия, он пребывал в состоянии алкогольного опьянения в компании знакомых людей. У покойного также находилась во рту подожженная сигарета, которая, возможно, и стала причиной неожиданной детонации.В результате хлопка петарды, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Известно, что днями ранее он приобрел пиротехнические средства в интернет-магазине. На данный момент сотрудники регионального СК выясняет, что именно послужило причиной взрыва, и действительно ли вина лежит на бракованности петарды, а не случайном поджоге фитиля от сигареты.