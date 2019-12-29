Выпуск «умных» часов Xiaomi Mi Watch Privilege Edition перенесен на февраль





Ситуация с «умными» часами от Xiaomi получила свое развитие. Недавно на рынок поступили Mi Watch. Они сразу привлекли покупателей невысокой ценой и отличными характеристиками для такого сегмента рынка. Проблемы обнаружились уже после того, как пользователи начали покупать новинку. В ней нашли множество недоработок, багов и сбоев, сильно усложняющих использование гаджета.Чуть позже инсайдеры начали сообщать о том, что более дорогая версия «умных» часов от Xiaomi – Mi Watch Privilege Edition, не выйдет в декабре, как планировалось раньше. Считалось, что старт продаж перенесут на 2 месяца. Сейчас эта информация полностью подтвердилась. Компания опубликовала релиз, в нем она извинилась перед покупателями за неудобство и отметила, что выпуск новинки переносится на февраль. Такое решение обосновывается желанием «улучшить пользовательский опыт и обеспечить адекватные запасы товаров на складах».Сейчас же инсайдеры говорят о том, что Xiaomi просто решила исправить все основные ошибки хотя бы в более дорогой версии «умных» часов. Также есть и те, кто уверен, Mi Watch выступили платной площадкой тестирования будущих Mi Watch Privilege Edition.