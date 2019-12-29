"Раздавал сушки другим детям и мечтал о большой семье": Дмитрий Дмитренко рассказал о жизни в детском доме

В последнем выпуске программы "Бородина против Бузовой" Дмитрий Дмитренко рассказал о своем трудном детстве. Как известно, мужчина несколько лет провел в детском доме, о родителях он практически не говорит, но они оба ушли из жизни, когда муж Рапунцель-старшей еще был очень маленьким. Несколько лет мальчик провел вместе с другими детьми в приюте, а затем его забрала в свою семью родная тетя, заменившая в итоге мать.Как рассказал Дмитрий Дмитренко в программе, он отдавал сушки другим малышам, делился со всеми, а затем ждал новой встречи с будущими родителями. История избранника Ольги Рапунцель растрогала экспертов и телеведущих, а Ольга Орлова даже заплакала, подошла и обняла мужчину. Маленьким мальчиком Дима рассчитывал стать главой большой семьи, жениться на красавице и родить много детей. Тогда же Дмитренко приходилось выживать в суровых условиях детского дома, но это не ожесточило проектанта.