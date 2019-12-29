"Филипп Киркоров перехватил": Дима Билан мечтает записать дуэт с Натальей Ветлицкой





Во время эфира в студии программы «Привет, Андрей!» Дима Билан признался, он давно хочет спеть дуэтом со звездой эстрады 90-х годов Натальей Ветлицкой. Знаменитость ещё с лета решает этот вопрос с артисткой. Певец сообщил, что встретился с ней, как только она вернулась в Россию. Однако, как стало известно позже, Филипп Киркоров успел "перехватить" Ветлицкую и готовится к следующему году выпустить новый хит в дуэте со знаменитостью.Когда появилось сообщение о возвращении звезды эстрады 90-х годов на сцену, удивились многие представители шоу-бизнеса. Самые популярные артисты начали бороться за внимание Ветлицкой. Певица больше 15 лет прожила в Испании, а недавно вернулась в Россию.Дима Билан возмутился тем, что некоторые жители страны против выступлений знаменитости на родине. Певец решил поддержать кумира и пожелал ей успехов в возобновлении творческого пути. Наталья Ветлицкая планирует начать выступать в октябре 2020 года. После того, как она вернулась Андрей Малахов и Иван Ургант взяли у неё откровенное интервью. Звезда рассказала, о своём отношении к планете и окружающим её людям.