Ученые: Поздняя менопауза снижает риск инсультов





Для предупреждения сердечно-сосудистых болезней важен гормон эстроген, вырабатывающийся в репродуктивном периоде жизни женщин. Стероидное соединение помогает кровеносным сосудам быть гибкими, так они лучше сокращаются и расширяются.Ученые анализировали данные о 3000 женщинах в возрасте старше 60 лет. Они узнали о наступлении месячных испытуемых, о периоде начала менопаузы, а также о наличии сердечных болезней. Далее женщин поделили на две группы. Распределяли по данным о периоде фертильности, прошло ли между первыми месячными и последними 30 лет. Исследователи определили, чем длительнее фертильный возраст женщины, тем ниже риски возникновения стенокардии и инсультов.