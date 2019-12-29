Кристину Асмус госпитализировали с тяжелой инфекцией

В Instagram-аккаунте Кристины Асмус часто появляются различные фотоотчеты с конкурсов, мероприятий, модных событий и съемочных площадок, но совсем недавно стало известно о реальном положении дел в жизни актрисы. Она рассказала в новой публикации подписчикам о плохом состоянии здоровья и пребывании в больнице с "острой бактериальной инфекцией". По признанию звезды, подобная ситуация позволила ей сделать передышку от чрезмерной работы и встреч с фанатами.В то же время, уже более недели знаменитость провела под "круглосуточными" капельницами, а высокая температура наблюдалась на протяжении всей болезни. Хотя звезду фильма "Текст" собираются выписать из госпиталя уже 30 января, возвращение Асмус домой будет зависеть от ёё самочувствия. Поклонники пожелали кумиру скорейшего выздоровления, а также выразили восхищение участием актрисы в новом музыкальном клипе Егора Крида Love is.