Влад Кадони: «Мария Погребняк смотрится пошловато, а Настасья Самбурская угадала с ретро»





Настасья Самбурская, отметил Влад Кадони, выбрала стиль очень удачно, ей идут современные вещи в сочетании с модой прошлого века, строгие наряды с точными углами и платья в пол, дополненные широкополыми шляпами. В итоге звезда выглядит, как актриса из старых голливудских фильмов, что свежо и интересно.Мария Погребняк, по мнению модного критика, тоже выбрала очень даже удачный наряд для блондинки, но слишком явно видно - вещи брендовые. Такую одежду, добавил Кадони, нужно всегда носить сдержанно, не показывая, что это бренды, иначе лук выглядит пошловато.Кайли Миноуг подобрала для себя очень неудачное платье, в итоге продемонстрировав, как любая женщина может испортить красоту нарядом. Теплый салатовый цвет нужно носить очень осторожно, а так ее можно сравнить с фонарем.Мария Кожевникова выбрала достаточно красивое платье с интересной фактурой, и в этом случае спасает то, что скоро Новый год. Тем не менее, блондинкам следует быть осторожными с зеленым цветом, отметил Влад Кадони.