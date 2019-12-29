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«Ну что, мать твоя – кукушка»: Чулпан Хаматова с теплотой вспомнила о Галине Волчек

Известная актриса Чулпан Хаматова выступила на прощании с худруком «Современника». Знаменитость вспомнила историю о Галине Волчек, когда была вынуждена из-за репетиции оставить ребенка в кабинете режиссера, а та назвала ее «матерью-кукушкой».
«Ну что, мать твоя – кукушка»: Чулпан Хаматова с теплотой вспомнила о Галине Волчек

На сцену «Современника» поднимались многие звезды российского кино и не только, все они хотели проститься с худруком театра. Одной из них была Чулпан Хаматова, которая вспомнила одновременно трогательную и смешную историю. Много лет назад актриса играла в одной из постановок режиссера. Тогда у нее уже появилась маленькая дочь, но денег на няню не хватало, поэтому пришлось взять ребенка в театр.

Чулпан Хаматова договорилась с Галиной Волчек о том, что наследница во время выступления будет находиться в кабинете худрука. Дочь тогда лежала в специальной корзинке, а рядом с ней была радионяня. С ее помощью актриса могла услышать, если ребенок начнет плакать. Именно благодаря приемнику она и другие артисты стали свидетелями такой фразы режиссера, неожиданно зашедшей в свой кабинет: «Ну что, мать твоя – кукушка, бросила тебя? Ну ты не обижайся на нее. Прости».

По словам Чулпан Хаматовой, Галина Волчек стала для нее настоящим наставником, причем как на сцене, так и в жизни. Артистка научилась не только любить, но и прощать своих ближних. Без худрука «Современника», уверена актриса, она бы никогда не достигла таких результатов в своей карьере.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:22

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