



Немецкий биограф президента России Александр Рар решил описать несколько ранее неизвестных событий из жизни главы государства. К 20-летию правления Владимира Путина, его личность успела обрасти большим количеством неподтвержденных историй и слухов. Теперь журналист из ФРН решил вспомнить об одном интересном случае, описанном в собственной книге "Владимир Путин. "Немец" в Кремле". Речь идет о пожаре, произошедшем на даче Путиных под Ленинградом в 1996 году.В то время, как будущему президенту удалось спасти дочерей, спавших на втором этаже горящего дома, важные документы, "хранившееся в дипломате", были безвозвратно утрачены. Как утверждает Александр Рар, это происшествие было подтверждено лично героем истории. Кроме прочего, последняя работа биографа под названием "2054: код Путина", вышедшая в 2018 году, касалась оценки президента РФ с точки зрения западных государств в реалиях конфликта с ЕС и США.