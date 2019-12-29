Александр Рар: "Владимир Путин спас своих дочерей из горящего дома"
Новая книга биографа Александра Рара пролила свет на несколько необычных эпизодов из жизни Владимира Путина. Как утверждает эксперт, президент РФ спас своих дочерей из горящего дома.
Немецкий биограф президента России Александр Рар решил описать несколько ранее неизвестных событий из жизни главы государства. К 20-летию правления Владимира Путина, его личность успела обрасти большим количеством неподтвержденных историй и слухов. Теперь журналист из ФРН решил вспомнить об одном интересном случае, описанном в собственной книге "Владимир Путин. "Немец" в Кремле". Речь идет о пожаре, произошедшем на даче Путиных под Ленинградом в 1996 году.
В то время, как будущему президенту удалось спасти дочерей, спавших на втором этаже горящего дома, важные документы, "хранившееся в дипломате", были безвозвратно утрачены. Как утверждает Александр Рар, это происшествие было подтверждено лично героем истории. Кроме прочего, последняя работа биографа под названием "2054: код Путина", вышедшая в 2018 году, касалась оценки президента РФ с точки зрения западных государств в реалиях конфликта с ЕС и США.
Немецкий биограф президента России Александр Рар решил описать несколько ранее неизвестных событий из жизни главы государства. К 20-летию правления Владимира Путина, его личность успела обрасти большим количеством неподтвержденных историй и слухов. Теперь журналист из ФРН решил вспомнить об одном интересном случае, описанном в собственной книге "Владимир Путин. "Немец" в Кремле". Речь идет о пожаре, произошедшем на даче Путиных под Ленинградом в 1996 году.
В то время, как будущему президенту удалось спасти дочерей, спавших на втором этаже горящего дома, важные документы, "хранившееся в дипломате", были безвозвратно утрачены. Как утверждает Александр Рар, это происшествие было подтверждено лично героем истории. Кроме прочего, последняя работа биографа под названием "2054: код Путина", вышедшая в 2018 году, касалась оценки президента РФ с точки зрения западных государств в реалиях конфликта с ЕС и США.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:48